Стало известно, кто стрелял по маршрутке в Купчино

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный.

Стражи порядка поймали хулигана, который стрелял по дверям общеcтвенного транспорта во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 19 ноября, на Будапештской улице около 21:51 вечера. В момент, когда один из пассажиров выходил из транспорта, к маршрутному такси подъехал автомобиль "Киа Оптима". Водитель иномарки сделал выстрел в сторону водителя и скрылся. В автобусе находились 6 человек. Никто из них не пострадал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В субботу, 20 ноября, оперативники нашли стрелка. Им оказался 32-летний житель города. У мужчины изъяли пневматическое оружие.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД у съезда с Выборгского шоссе агрессивный водитель открыл огонь во время конфликта.

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