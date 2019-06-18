На КАД у съезда с Выборгского шоссе агрессивный водитель открыл огонь во время конфликта

От действий нервного мужчины никто не пострадал.

В субботу, 20 ноября, неизвестный автомобилист начал стрельбу на КАД после ссоры с водителем легковушки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером, около 20 часов, у съезда с Выборгского шоссе на КАД. Водители иномарок Hyundai и Nissan поругались на дороге, после чего владелец одной из машин достал пистолет и припугнул оппонента, выстрелив в воздух. Выпустив пар, мужчина умчался прочь.

В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Будапештской водитель открыл огонь по маршрутке с пассажирами.

Фото: Pexels