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На КАД у съезда с Выборгского шоссе агрессивный водитель открыл огонь во время конфликта
Сегодня, 11:25
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На КАД у съезда с Выборгского шоссе агрессивный водитель открыл огонь во время конфликта

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От действий нервного мужчины никто не пострадал.

В субботу, 20 ноября, неизвестный автомобилист начал стрельбу на КАД после ссоры с водителем легковушки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером, около 20 часов, у съезда с Выборгского шоссе на КАД. Водители иномарок Hyundai и Nissan поругались на дороге, после чего владелец одной из машин достал пистолет и припугнул оппонента, выстрелив в воздух. Выпустив пар, мужчина умчался прочь.

В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Будапештской водитель открыл огонь по маршрутке с пассажирами.

Фото: Pexels

Теги: водитель, выборгское шоссе, кад, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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