Полиция задержала мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей

Мошенники представились сотрудниками банка.

Полиции удалось задержать четверых мошенников, которые украли у 67-летней пенсионерки 4 миллиона рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Мошенники представили сотрудниками банка и убедили доверчивую женщину перевести деньги, таким образом она, якобы, защитила бы свои средства.

Полиция обнаружила в квартире подозреваемых более 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт и 13 телефонов. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Мошенничество". Суд избрал меру пресечения в виде ареста для двоих, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

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