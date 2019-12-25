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Полиция задержала мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей
Сегодня, 19:40
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smirenny

Полиция задержала мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей

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Мошенники представились сотрудниками банка.

Полиции удалось задержать четверых мошенников, которые украли у 67-летней пенсионерки 4 миллиона рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. 

Мошенники представили сотрудниками банка и убедили доверчивую женщину перевести деньги, таким образом она, якобы, защитила бы свои средства. 

Полиция обнаружила в квартире подозреваемых более 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт и 13 телефонов. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Мошенничество". Суд избрал меру пресечения в виде ареста для двоих, еще двое находятся под подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

Фото: pixabay

Теги: мошенничество, у пенсионерки украли деньги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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