В Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей

Злоумышленница пришла к женщине в квартиру.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 июня в полицию обратилась женщина 1939 года рождения. Пенсионерка заявила, что её обокрали.

Установлено, что к ней в квартиру д. 14 по Большеохтинскому проспекту пришла женщина, которая обещала снять порчу. После визита "гадалки" потерпевшая обнаружила пропажу 950 000 тысяч рублей. Полиция разыскивает преступницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мошенник выманил у 85-летней петербурженки 16 тысяч пол предлогом ложной утечки газа в доме.

Фото: Pixabay