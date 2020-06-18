Мошенник выманил у 85-летней петербурженки 16 тысяч рублей под предлогом ложной утечки газа в доме

Подозреваемого задержали.

Злоумышленник представился работником коммунальной службы и обманул пенсионерку на 16,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что 6 июня, в день своего 85-летия, петербурженка пустила к себе мужчину, который представился работником коммунальной службы. Он заявил о том, что в ее доме произошла утечка газа и нужно провести проверку. Незнакомец осмотрел газовую плиту и настоятельно посоветовал приобрести у него прибор, который обезопасит от утечки газа. Женщина перевела злоумышленнику 16,5 тыс. рублей. Как выяснилось, рыночная цена прибора составляет 1,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска Центрального района задержали подозреваемого ― 24-летнего неработающего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". На данный момент устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области