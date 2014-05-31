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Полиция задержала мошенниц, обманувших пожилую петербурженку почти на полмиллиона рублей

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Злоумышленниц настигли в Твери. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали в Твери двух аферисток, которые обманули пенсионерку из Петербурга на 412 тыс. рублей, представившись сотрудниками Пенсионного фонда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мошенницы связались с 83-летней петербурженкой по телефону и попросили её открыть дверь "сотрудницам" фонда для обмена денежных купюр. Пожилая женщина отдала обманщицам последние сбережения.

Позже злоумышленниц удалось задержать – их иномарку Opel Astra остановили тверские инспекторы ДПС. 26-летнюю и 36-летнюю женщин передали сотрудникам уголовного розыска в Петербурге. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово пенсионерка потеряла 5,4 млн рублей, желая заработать на инвестициях.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: гу мвд рф, задержание, мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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