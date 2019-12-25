В Сертолово пенсионерка потеряла 5,4 млн рублей, желая заработать на инвестициях

По факту мошенничество возбуждено уголовное дело.

В Сертолово 64-летняя пенсионерка лишилась 5,4 миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая сообщила, что 7 сентября ей позвонил неизвестный, который предложил получить прибыль от инвестиций. Для этого он предложил женщине продолжить общение в Skype. После этого неизвестный убедил женщину сообщить данные её банковской карты, после этого со счета были сняты 5 400 000 рублей.

По факту мошенничество возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Стрельне пенсионерка под воздействием мошенников продала квартиру и перевела им 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv