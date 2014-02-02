В Стрельне пенсионерка под воздействием мошенников продала квартиру и перевела им 8,5 млн рублей

Также 23 августа пострадавшая самостоятельно снялась с регистрационного учета.

Пенсионерка из Стрельны лишилась более 8 миллионов рублей из-за мошеннических действий. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 79-летней пострадавшей, в период с 12 по 29 августа ей звонили неизвестные с различных номеров и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогом сохранения ее денежных средств от мошеннических действий, они убедили осуществить их перевод на неустановленные счета.

Пенсионерке 16 августа позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником полиции. Она убедила пожилую женщину, что для сохранения квартиры от мошеннических действий требуется поменять кадастровый номер, заключив договор купли-продажи. Женщина заключила такой договор 22 августа. Полученную от сделки сумму перевела на неизвестные счета. Также 23 августа пострадавшая самостоятельно снялась с регистрационного учета.

Материальный ущерб составил 8 500 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ещё одна 94-летняя петербурженка отдала мошенникам 4,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv