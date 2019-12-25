В Петербурге полиция задержала подростков, ограбивших "Дикси"

Они избили охранника магазина.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 мая в полицию поступил звонок. Замдиректора продуктового магазина заявил, что неизвестные ограбили "Дикси" в д. №38 по ул. Ленсовета.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что четверо преступников ударили охранника магазина и похитили товар на сумму 1700 рублей, после чего скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110".

Оперативники задержали у дома №2 по Кронштадтской пл. подозреваемых. Ими оказались две девушки 2003 года рождения и молодые люди 1994 и 1993 года рождения.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двое неизвестных ограбили продуктовый, угрожая ножом охраннику.

Фото: Pixabay