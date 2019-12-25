В Петербурге двое неизвестных ограбили продуктовый, угрожая ножом охраннику

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 мая в полицию поступил звонок в информацией о том, что покупатели украли товар из продуктового магазина в д. №17 по пр. Александровской Фермы.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина провез через кассу тележку с неоплаченным товаром. Охранник пытался остановить вора, но тогда на его пути встал второй злоумышленник с ножом.

Оба грабителя скрылись с места происшествия на автомобиле "Хендай Солярис". Оперативники задержали их у д. №29 по ул. Крыленко.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что вор распылил газ из баллончика в лицо сотруднику продуктового магазина.

Фото: Pixabay

