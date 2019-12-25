Полиция задержала активисток, растянувших баннер в поддержку Белоруссии на Невском

Девушки растянули баннер с надписью "Жыве Беларусь".

Днем 26 августа активистки из Петербурга растянули баннер с надписью "Жыве Беларусь" на Казанском мосту, сообщили telegram-каналы.

Полиция задержала участниц акции в поддержку Белоруссии. Отмечается, что одной из девушек угрожали избиением. В какое отделение доставили петербурженок и что им предъявили, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции.

Фото: telegram-канал ПЬЯTNIЦА