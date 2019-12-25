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Полиция задержала активисток, растянувших баннер в поддержку Белоруссии на Невском
Сегодня, 18:23
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smirenny

Полиция задержала активисток, растянувших баннер в поддержку Белоруссии на Невском

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Девушки растянули баннер с надписью "Жыве Беларусь".

Днем 26 августа активистки из Петербурга растянули баннер с надписью "Жыве Беларусь" на Казанском мосту, сообщили telegram-каналы. 

Полиция задержала участниц акции в поддержку Белоруссии. Отмечается, что одной из девушек угрожали избиением. В какое отделение доставили петербурженок и что им предъявили, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции.

Фото: telegram-канал ПЬЯTNIЦА

Теги: протесты в беларуси, протесты в белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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