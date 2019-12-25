Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции

Заявлено, что деятельность координационного совета направлена на захват государственной власти.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозидции. Об этом рассказал глава ведомства Александр Конюк.

Он сообщил, что деятельность координационного совета направлена на захват государственной власти. Генпрокурор считает, что совет может причинить вред национальной безопасности Белоруссии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Александр Конюк, генеральный прокурор Белоруссии

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