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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции
Сегодня, 14:11
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matveyvn

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции

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Заявлено, что деятельность координационного совета направлена на захват государственной власти.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозидции. Об этом рассказал глава ведомства Александр Конюк.

Он сообщил, что деятельность координационного совета направлена на захват государственной власти. Генпрокурор считает, что совет может причинить вред национальной безопасности Белоруссии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Александр Конюк, генеральный прокурор Белоруссии

Ранее мы писали, что на Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг.

Теги: генпрокуратура белоруссии, координационный совет оппозиции белоруссии, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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