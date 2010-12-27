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Полиция возбудила уголовное дело против расстрелявших клуб "Цоколь"
Сегодня, 21:48
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Rybka123
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Полиция возбудила уголовное дело против расстрелявших клуб "Цоколь"

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Злоумышленники пойдут в суд по статье "Хулиганство".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против неизвестных, обстрелявших клуб "Цоколь". Злоумышленники пойдут в суд по статье "Хулиганство".

Инцидент произошел вечером 2 сентября на Лиговском проспекте. Неизвестные молодые люди, скрывшие лица шарфами, сначала выстрелил в окна клуба из сигнальной ракеты. После этого вступили в конфликт с сотрудником заведения.  Арт-директор заведения Владимир Трудов сказал, что в клубе побиты стекла. Пострадавших в результате нападения не оказалось.

Хулиганские дейсвтвия, осуществляемы группой лиц, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее на Piter.TV: У клуба "Цоколь" на Лиговском анонимные расстреляли стекла и зажгли дымовые шашки. 

Фото: pixabay.com

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Теги: стрельба в цоколе , уголовная статья хулиганство
Категории: Лента новостей Новости СПб

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