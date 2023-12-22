Подростки, избившие мужчин в Янино в 2023 году, задержаны

Следственные органы 8 апреля возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В марте 2023 года полицейский в ходе мониторинга СМИ выявили видеозапись, на которой неизвестные в ресторане быстрого питания в поселке Янино Всеволожского района избили нескольких мужчин. Злоумышленников задержали накануне, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 9 апреля.

Хулиганские действия фиксировались на камеру мобильного телефона. Следственные органы 8 апреля возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Установлены личности всех участников инцидента. Ими оказались четверо подростков и молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года. Зачинщиками хулиганской выходки стали двое подростков – 16 и 17 лет.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)