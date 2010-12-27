У клуба "Цоколь" на Лиговском анонимные расстреляли стекла и зажгли дымовые шашки

В настоящее время оперативники разыскивают хулиганов.

Вечером 2 сентября в Центральном районе Петербурга несколько местных жителей устроили стрельбу. Инцидент произошел около ночного клуба "Цоколь". По данным очевидцев, у преступников было травматическое оружие и дымовые шашки. На лицах дебоширов были шарфы.

Как отмечают представители полиции, вызов в экстренную службу поступил к дому 50 корпус 3 по Лиговскому проспекту. Арт-директор заведения Владимир Трудов рассказал, что в клубе побиты стекла. Совершив злодеяние, стрелки скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших в результате нападения не оказалось.

Фото: Pixabay.com