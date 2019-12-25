Полиция задержала пьяного виновника ДТП со смертельным исходом в Выборгском районе

Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Пассажир "Мазды" погиб после ДТП с автобусом в Выборгском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя. Он находился пьяным за рулем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария случилась в ночь на 29-е октября на 6-м Верхнем переулке. За рулем легкового автомобиля находился 29-летний неработающий петербуржец. У него были признаки алкогольного опьянения. Перед столкновением водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться. Предполагаемого виновника смертельной аварии задержали до 30 октября 2020.

За нарушение правил ПДД возбуждено уголовное дело.

Также Piter.TV опубликовал видео с момента серьезного ДТП в Пушкине.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK