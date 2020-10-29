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"Газель" врезалась в два легковых автомобиля в Пушкине

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По словам очевидцев, в одном из авто находился несовершеннолетний.

Утром 29-го октября в Пушкине столкнулись три транспортных средства. Piter.TV публикует видео с момента ДТП, а также последствий аварии.

На кадрах видно, как на перекресток Пушкинской и Конюшенной улиц выезжает "Газель" и врезается в два легковых авто, которые следовали в противоположных направлениях.

На месте находятся сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть несколько пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе. 

Видео: Piter.TV

Теги: газель, дтп, момент дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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