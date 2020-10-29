"Газель" врезалась в два легковых автомобиля в Пушкине

Утром 29-го октября в Пушкине столкнулись три транспортных средства. Piter.TV публикует видео с момента ДТП, а также последствий аварии.
На кадрах видно, как на перекресток Пушкинской и Конюшенной улиц выезжает "Газель" и врезается в два легковых авто, которые следовали в противоположных направлениях.
На месте находятся сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть несколько пострадавших.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе.
Видео: Piter.TV
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