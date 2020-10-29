"Газель" врезалась в два легковых автомобиля в Пушкине

По словам очевидцев, в одном из авто находился несовершеннолетний.

Утром 29-го октября в Пушкине столкнулись три транспортных средства. Piter.TV публикует видео с момента ДТП, а также последствий аварии.

На кадрах видно, как на перекресток Пушкинской и Конюшенной улиц выезжает "Газель" и врезается в два легковых авто, которые следовали в противоположных направлениях.

На месте находятся сотрудники скорой помощи. По словам очевидцев, есть несколько пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе.

Видео: Piter.TV