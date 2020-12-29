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Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки на Караваевской

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Мужчину, зарегистрированного в Ленобласти, задержали.

Во вторник, 5 января, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство" после массовой драки на Караваевской, 28. В результате конфликта один мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. 

Прибывшие на вызов полицейские доставили в отдел 8 человек. Часть из них является гражданами среднеазиатского государства и в России сейчас находится незаконно. Конфликт между мужчинами и одной женщиной произошел из-за ДТП. На месте изъяли нож. Одного из задержанных поместили в изолятор временного содержания. 

Видео: Piter.TV

Теги: конфликт из-за дтп, массовая драка, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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