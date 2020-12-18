Полиция возбудила уголовное дело после вымогательства денег в авто на Дачном проспекте

По предварительным данным, задержанные являются коллекторами.

По факту вымогательства денег у генерального директора фирмы полиция возбудила уголовное дело. Трое подозреваемых уже задержаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем 17-го декабря в полицию поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами у дома №18 по Дачному проспекту. Трое неизвестный вывели четвертого из кафе и затолкали в автомобиль.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и сотрудники вневедомственной охраны. Всех участников конфликта доставили в отдел МВД. Среди них — 32-летний потерпевший, а также трое мужчин 27, 31 и 38 лет. Гендиректор написал заявление на своих оппонентов, которые, по предварительной информации, являются коллекторами.

Мужчина сообщил о том, что граждане требовали от него в качестве возврата долга 700 тыс. рублей и угрожали физической расправой. Двое из задержанным являются уроженцами Дагестана, третий — среднеазиатского государства. У них изъяли предметы, похожие на пистолеты.

Позднее пострадавший обратился к медикам, из медучреждения поступила телефонограмма.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО