В Петербурге задержаны похитители мужчины на Дачном проспекте

В четверг, 17 декабря, были задержаны трое мужчин, силой посадившие четвертого в автомобиль на Дачном проспекте. По данным ГУ МВД, потерпевший рассказал, что ему угрожали физической расправой и требовали 700 тысяч рублей.
Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии доставили всех участников в отдел. Потерпевший – 32-летний директор фирмы. Он уже написал заявление на своих обидчиков. Также пострадавший заявил, что они неофициально являются коллекторами.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: Piter.TV
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