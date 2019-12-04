В Петербурге задержаны похитители мужчины на Дачном проспекте

Они требовали 700 тысяч рублей и угрожали расправой.

В четверг, 17 декабря, были задержаны трое мужчин, силой посадившие четвертого в автомобиль на Дачном проспекте. По данным ГУ МВД, потерпевший рассказал, что ему угрожали физической расправой и требовали 700 тысяч рублей.

Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии доставили всех участников в отдел. Потерпевший – 32-летний директор фирмы. Он уже написал заявление на своих обидчиков. Также пострадавший заявил, что они неофициально являются коллекторами.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV