Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Калининградской области

По данным системы мониторинга ГЛОНАСС, в момент ДТП автобус двигался со скоростью 47 км/ч.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Калининградской области, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, в 14:38 по местному времени поступило сообщение о том, что на 53-м км автодороги Зеленоградск –Приморск водитель автобуса въехал в дерево у обочины. В первые минуты после ДТП в больницу госпитализировали восемь человек, в том числе 49-летнего водителя и двух детей.

Всего в аварии пострадали 11 человек, тяжело пострадавших нет. По факту ДТП проводятся проверки. В пресс-службе областного правительства уточнили, что по данным системы ГЛОНАСС, в момент ДТП автобус двигался со скоростью 47 км/ч.

Ранее появилось видео жесткого столкновения байкера и "ВАЗ" в Петербурге.

Видео: УМВД России по Калининградской области