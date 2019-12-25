Мужчину задержали в детской поликлинике в Невском районе.

Полиция вернула сбежавшего в пижаме из госпиталя петербуржца с коронавирусом. Об этом Невским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 38-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19 сбежал из Госпиталя для ветеранов войн. Его перевели в "Ленэкспо" и собирались поместить в реанимацию, однако, он покинул и это медучреждение, при этом прямо в пижаме.

После этого по непонятным причинам беглец пришел в детскую поликлинику в Невском районе. Там он начал вести себя не вполне адекватно, поэтому вскоре на место прибыли полицейские. Беглеца вернули в больницу.

В конце апреля в Приамурье мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил 5 членов семьи.

Фото: Piter.TV