Полиция вернула сбежавшего в пижаме из госпиталя петербуржца с коронавирусом. Об этом Невским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 38-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19 сбежал из Госпиталя для ветеранов войн. Его перевели в "Ленэкспо" и собирались поместить в реанимацию, однако, он покинул и это медучреждение, при этом прямо в пижаме.
После этого по непонятным причинам беглец пришел в детскую поликлинику в Невском районе. Там он начал вести себя не вполне адекватно, поэтому вскоре на место прибыли полицейские. Беглеца вернули в больницу.
В конце апреля в Приамурье мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил 5 членов семьи.
Фото: Piter.TV
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