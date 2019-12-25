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В Приамурье мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил 5 членов семьи
Сегодня, 11:55
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MShaffter

В Приамурье мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил 5 членов семьи

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Среди инфицированных новорожденный ребенок.

В Приамурье мужчина с коронавирусом совершил побег из инфекционной больницы и направился домой.

РИА Новости со ссылкой на правительство Амурской области сообщает, что из инфекционной больницы в Благовещенске сбежал мужчина с коронавирусом. Сбежав, он отправился домой. Мужчина принудительно с полицией был возвращен в больницу. Несколько дней власти региона разыскивали и тестировали членов его семьи. 

В результате необдуманных и противоправных действий пациента заразились COVID-19 5 членов семьи мужчины. Среди инфицированных и месячный младенец. 

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Фото: pixabay

Теги: заразил семью, новости приамурья, новости россии, сбежал из больницы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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