В Харькове голая женщина носила в пакете отрубленную голову дочери

Женщина бросалась с заточкой на правоохранителей.

В Харькове полицейские задержали на улице обнаженную женщину с пакетом.

Украинской издание "Факты" сообщает, что в Харькове в районе Залютино полицейские задержали голую женщину с пакетом, которая бросалась на них с заточкой. Как сообщает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в полицию позвонил 40-летний мужчина, который обнаружил в соседней комнате обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина проживал в доме со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

Женщина общаться с полицейскими отказывается. Брат и соседи рассказывают, что девочка была веселой и приветливой, мать много работала.

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Фото: H_SALTOVKA