Под Тверью женщина-опекун задушила полуторагодовалую девочку

Женщина зажала нос и рот ребенка руками и держала до тех пор, пока ребенок не умер.

В Тверской области женщина задушила ребенка полутора лет, над которым взяла опеку.

Региональные следственные органы СКР по Тверской области сообщают что, в отношении 41-летней жительницы деревни Кривцово Калининского района возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По версии следствия, 26 апреля женщина находилась у себя дома с двумя опекаемыми ей детьми, мальчиком 2011 года рождения и девочкой 2018 года рождения. В ходе резко возникших неприязненных отношений к девочке женщина зажала малышке рот и нос и держала до тех пор, пока девочка не умерла.

Женщина была задержана. Старший мальчик изъят из семьи. Накануне, 29 апреля, женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, в ходе которого также будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Терской области