В Екатеринбурге в ходе антитеррористической операции ликвидировали трех боевиков

Нейтрализованные боевики готовили теракт. На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы

В Свердловской области в ночь на 30 апреля был введен режим контртеррористической операции (КТО).

ТАСС сообщает, что ночью с 29 апреля на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области был введен режим контртеррористической операции. При оказании сопротивления были нейтрализованы 3 боевика. Во время обыска были обнаружены готовые самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

В 5 часов 15 минут (местное время) режим КТО был снят.

Видео: ВК, Лампа Екатеринбурга