Полиция вернула медаль "Золотая Звезда" внуку Героя Советского Союза

Ирина Волк рассказала о возвращении реликвии родственнику героя.

Российские правоохранительные органы смогли вернуть медаль "Золотая Звезда" внуку Героя Советского Союза Петра Ивановича Марьясова. Известно, что родственник героя страны получил из рук следователя Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу награду предка, которой лишился около 30 лет назад. Местный житель Илья Марьясов пояснил, что его дед получил государственное признание в 1943 году.

Награда была утеряна почти 30 лет назад и найдена в ходе пресечения преступления. После возвращения семейной реликвии внук героя рассказал, что дедушка для него был самым лучшим другом, которого он очень любит, дорожит его памятью, хранит все его награды и документы к ним. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Официальный представитель полиции Ирина Волк заметила, что сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, их коллеги из Москвы обнаружили медаль "Золотая Звезда" в ноябре 2022 года во время досмотра одной из посылок. Оперативники определили, что житель города Хабаровска купил данную награду на рынке и решил перепродать ее за 380 тысяч рублей. Он нашел через Интернет покупателя и отправил медаль в Эстонию. Медаль была замаскирована под новогоднюю игрушку. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 324 и 226.1 УК РФ.

Напомним, что в селе, в котором родился Петр Марьясов, именем героя названа улица.

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Фото и видео: МВД Медиа