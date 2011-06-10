Полиция в Отрадном со стрельбой задержала пьяного гонщика на "Шевроле"

Водитель игнорировал просьбы правоохранителей об остановке.

Накануне, 27 ноября, в Отрадном полиция задержала пьяного гонщика на "Шевроле". Мужчину заметили у дом 43 по Загородной улице в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Водитель игнорировал просьбы правоохранителей об остановке. Полицейские приняли решение открыть стрельбу из табельного оружия. Сначала был один предупредительный выстрел вверх, затем прозвучали еще несколько по колесам машины. Пострадавших нет.

В Отрадном нетрезвого гонщика удалось задержать. Им оказался пьяный безработный 46-летний мужчина. В отношении гражданина составлены протоколы.

Ранее на Руслановской мужчина избил девушку и украл у нее деньги через онлайн-перевод. Злоумышленник перевел на карту 71 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Фото: Piter.tv

