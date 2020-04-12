В Иркутской области полиция задержала шестерых сбежавших из психбольницы

В розыске сбежавших принимали участие свыше сотни сотрудников ОВД и Росгвардии: угрозыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы.

Днем в воскресенье, 12 апреля, полиция Иркутской области задержала шестерых молодых людей, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1. Пациенты учреждения напали на медсестру и сбежали в ночь на 12 апреля, момент побега попал на видео с камер.

Полиция отметила, что найти сбежавших в районе реки Ушаковки. При виде полицейских беглецы предприняли попытку скрыться – сотрудникам полиции даже приходилось несколько раз преодолевать реку вброд. Отмечается, что в комплексе розыскных мероприятий принимали участие свыше 100 сотрудников ОВД и Росгвардии: уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы Иркутской области.

Ранее шестеро сбежавших из больницы были объявлены в розыск. Сообщение в полицию поступило от медперсонала больницы, расположенной в микрорайоне Юбилейный. Сбежавшим мужчинам – от 19 до 28 лет, на их розыск были ориентированы участковые, оперативники и наружные отряды полиции.

Видео: "ВКонтакте" / ДТП 38RUS Иркутск, Полиция Иркутской области. МВД