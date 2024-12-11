Полиция установила личности подростков, устроивших инцидент у Спаса на Крови

Трое несовершеннолетних были опрошены сотрудниками полиции.

Петербургская полиция установила личности подростков, запечатленных на видео с неподобающим поведением на фоне храма Спаса-на-Крови. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции был выявлен ролик с участием троих подростков. В их действиях были усмотрены признаки правонарушения.

Полицейские установили, что в инциденте участвовали двое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 16 и 17 лет, а также 13-летний житель Москвы. Все трое были опрошены сотрудниками полиции.

В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в соответствии с законодательством.

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Фото: Piter.TV