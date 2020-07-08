В Петербурге полиция со стрельбой задержала нетрезвого мотоциклиста

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне полиция со стрельбой задержала нетрезвого мотоциклиста в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 7 июля, около 9:00 сотрудники ДПС у дома 125 на проспекте Энгельса заметили мотоцикл, двигавшийся без государственных регистрационных знаков. Полиция попыталась остановить мотоцикл, но пилот проигнорировал данные требования.

В соответствии с Законом "О полиции" инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам мототранспорта. Нарушителя удалось остановить у дома в 6-м Верхнем переулке. Пилот имел признаки алкогольного опьянения, также он уже не имел водительских прав за нетрезвую езду. В отношении гражданина составлен административный протокол (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное правонарушение.

В Петербурге автолюбитель устроил дрифт у Исаакиевского собора.

Видео: МВД