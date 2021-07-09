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Полиция скрутила антимасочника на борту рейса Махачкала-Москва

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Мужчину увели из самолета в наручниках.

Полиция скрутила антимасочника на борту рейса Махачкала-Москва. Мужчина из Каспийска на борту воздушного судна отказался носить средства индивидуальной защиты. Он заявил о своем праве отказаться от данного санитарно-эпидемиологического требования к пассажирам. Сначала надеть медицинскую маску его пробовала уговорить стюардесса, затем - ее коллеги, после - капитан лайнера. Пассажиры рейса стали возмущаться поведением гражданина. В завершении процесса к урегулированию конфликта  подключились представители закона.

Нарушитель общественного порядка ударил полицейского головой и кулаками. В результате дебошира пришлось выводить из самолета в наручниках. Мужчине грозит ответственность по статье за хулиганство, а также нападение на полицейского. Также обвинение ему может предъявить и авиакомпания.

В Палане прошла панихида по погибшим при крушении Ан-26.

Фото и видео: Telegram/Mash
 

Теги: антимасочник, махачкала, москва, самолет
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ilfed58
Сегодня 15:58

Мда...в такую жару носить маску мало удовольствия, но если ты в социуме, то обязан подчиняться общепринятым нориаи и, главное, требованиям времени.

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