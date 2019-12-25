Полиция задержала водителя BMW с наркотиками в Приморском районе

Сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего петербуржца.

Вечером в четверг, 3 сентября, полиция преследовала водителя BMW в Приморском районе.

Как сообщили в ГУ МВД, мужчину подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков. На проспекте Королева авто столкнулось с препятствием, это и помогло поймать нарушителя. В итоге преследования был задержан 21-летний петербуржец по имени Кирилл. Также были изъяты пакетики с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиками.

Ранее мы писали, что пойманы разбойники, запугавшие петербургского эвакуаторщика по заказу супруги.

Фото: пресс-служба ГУ МВД