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Полиция разогнала любителей футбола на улице Сизова

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Местная молодежь часто собирается на футбольном поле.

Как сообщил Piter.TV мобильный корреспондент, с футбольного поля во дворе на улице Сизова полиция разогнала ребят, играющих в футбол. 

Отмечается, что молодежь довольно часто появляется в этом месте. Сотрудники полиции во вторник, 12 мая, через громкоговоритель попросили покинуть общественное место. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что большинство ребят спокойно собирают вещи и уходят.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга не стал смягчать масочно-перчаточный режим.

Теги: коронавирус, масочный режим в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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