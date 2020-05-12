Полиция разогнала любителей футбола на улице Сизова

Местная молодежь часто собирается на футбольном поле.

Как сообщил Piter.TV мобильный корреспондент, с футбольного поля во дворе на улице Сизова полиция разогнала ребят, играющих в футбол.

Отмечается, что молодежь довольно часто появляется в этом месте. Сотрудники полиции во вторник, 12 мая, через громкоговоритель попросили покинуть общественное место. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что большинство ребят спокойно собирают вещи и уходят.

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