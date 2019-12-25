Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Петербургские полицейские ищут злоумышленников, которые обманом выманили деньги у пенсионера, передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 21 февраля, пенсионер обратился в полицию. Он рассказал, что днем ему на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником одного из районных судов Москвы. Женщина сообщила, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные БАДы у мошеннической организации. Однако для этого необходимо нужно заплатить за услуги инкассации и страхования.

С 20 января по 5 февраля пенсионер в отделениях банка города переводил денежные средства в сумме 4 460 000 рублей.. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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