Полиция разыскивает вандалов, изрисовавших скульптуры на Львином мосту

Надписи на львах заметили утром местные жители.

Утром в пятницу, 6 ноября, в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратились местные жители, заметившие надписи маркером на скульптурах Львиного моста через канал Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Прибывшая на место полиция зафиксировала вандальные "граффити" и передала информацию в органы исполнительной власти, чтобы львов поскорее привели в порядок. По данному факту проводится проверка, вандалов разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Heidas / Википедия