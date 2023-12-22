Полиция разыскивает стрелков на Невском проспекте и в Купчино

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Петербургская полиция разыскивает причастных к стрельбе на Невском проспекте и в Купчино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 8 марта.

Вчера, 7 марта, в полицию Центрального района обратилась 31-летняя бортпроводница и рассказала, что около 19:00 у дома 33 по Невскому проспекту произошел конфликт трех неизвестных мужчин, в ходе которого один выстрелил в ее сторону, предположительно, из травматического пистолета. 5 марта правоохранителям Фрунзенского района 18-летний студент сообщил, что двумя днями назад неизвестный у дома 95к1 по Будапештской улице выстрелил из сигнального пистолета в воздух и скрылся.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что двух мужчин задержали за стрельбу из окна квартиры на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV