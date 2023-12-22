Помощнику машиниста может грозить уголовная статья за рукоприкладство.

Полиция разбирается с избиением подростков в московской электричке. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером 12 февраля электропоезде Балашиха – Лесной городок. Помощник машиниста пытался догнать зацеперов и набросился на компанию 14-летних подростков. Он начал их обвинять в сорванном стоп-кране и разбитом стекле, сопровождая это увесистыми ударами кулака.

Прибывшие на место правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Помощнику машиниста может грозить уголовная статья за рукоприкладство.

Ранее мы сообщали, что в Московской области перекрыли канал незаконного оборота драгоценных металлов.

Видео: Telegram / 112