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Полиция разбирается с избиением подростков в московской электричке

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Помощнику машиниста может грозить уголовная статья за рукоприкладство.

Полиция разбирается с избиением подростков в московской электричке. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером 12 февраля электропоезде Балашиха – Лесной городок. Помощник машиниста пытался догнать зацеперов и набросился на компанию 14-летних подростков. Он начал их обвинять в сорванном стоп-кране и разбитом стекле, сопровождая это увесистыми ударами кулака.

Прибывшие на место правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Помощнику машиниста может грозить уголовная статья за рукоприкладство.

Ранее мы сообщали, что в Московской области перекрыли канал незаконного оборота драгоценных металлов.

Видео: Telegram / 112

Теги: избиение подростков, москва, полиция, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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