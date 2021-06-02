Полиция раскрыла похищение КАМАЗа в Тосненском районе

По подозрению в угоне грузовика задержаны трое выходцев с Северного Кавказа.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании троих уроженцев Северного Кавказа, подозреваемых в угоне автомобиля КАМАЗ с манипулятором стоимостью 2 500 000 рублей. Машина была обнаружена в гаражном боксе промышленной зоны Тосненского района Ленобласти в ночь на 2 июня - там же находились и подозреваемые 27, 30 и 40 лет.

Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ было возбуждено после кражи грузовика 31 мая от дома 52 по Заповедной улице. Причастность к краже задержанных жителей Дагестана и Алании выясняется. В данный момент все трое находятся в отделении полиции до избрания меры пресечения.

Ранее в Кингисеппе неизвестный угнал автомобиль "Лексус" за 7 миллионов рублей.