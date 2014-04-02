Полиция проводит проверку по факту наезда на школьника в Красносельском районе

Днем 23 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Равенства автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился днем 23 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Равенства.

По предварительным данным, 11-летний мальчик внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, появившись из-за стоявшего автобуса. В этот момент его сбил автомобиль "Шевроле Авео".

В результате столкновения ребенок получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая пассажирка Kia Rio погибла в ДТП в Петродворцовом районе.

