  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге при "оплате проезда" в такси в ход пошло оружие. Полиция проводит проверку
Сегодня, 10:40
171
arteliseev

В Петербурге при "оплате проезда" в такси в ход пошло оружие. Полиция проводит проверку

0 0

По предварительной информации, водитель стрелял из пистолета.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января в 22:30 в полицию Василеостровского района с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что около часа назад у ворот дома 35 по 16-й линии Васильевского острова произошел конфликт с водителем такси "Киа".

Конфликт начался из-за оплаты проезда. Водитель произвел один выстрел в сторону заявителя, после чего уехал. Пуля попала в асфальт.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы сообщили, что водитель-стрелок из Infiniti стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Pixabay

Теги: криминал, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии