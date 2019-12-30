В Петербурге при "оплате проезда" в такси в ход пошло оружие. Полиция проводит проверку

По предварительной информации, водитель стрелял из пистолета.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января в 22:30 в полицию Василеостровского района с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что около часа назад у ворот дома 35 по 16-й линии Васильевского острова произошел конфликт с водителем такси "Киа".

Конфликт начался из-за оплаты проезда. Водитель произвел один выстрел в сторону заявителя, после чего уехал. Пуля попала в асфальт.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили, что водитель-стрелок из Infiniti стал фигурантом уголовного дела.

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