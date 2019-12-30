Водитель-стрелок из Infiniti стал фигурантом уголовного дела

Как оказалось, выстрел был произведен из травматического пистолета "ОСА".

В четверг, 16 января, стало известно о том, что в Петербурге осудят водителя Infiniti, открывшего стрельбу на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что 44-летний мужчина открыл "огонь на поражение" 2 января 2020 года рядом с домом 4 на улице Ефимова. Как оказалось, выстрел был произведен из травматического пистолета "ОСА". К счастью, никто не пострадал.

"В отношении указанного гражданина отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", —сказано в сообщении.

Петербуржцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: pixabay

Видео: vk.com/spb_today