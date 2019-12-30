Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что полицейские поймали в ТРЦ "Галерея" карманника. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Воришка попался на краже телефона Google Pixel 2 у 34-летней петербурженки. Сумму ущерба оценили в 40 тысяч. Полицейские провели расследование и задержали злоумышленника. Награбленное ему пришлось вернуть законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе "форточник" лишил пожилую петербурженку драгоценностей.

Фото:pixabay