Петербурженка на Mercedes-Benz сбила 17-летнюю на пешеходном переходе на Комендантском проспекте

У автоледи были признаки сильного алкогольного опьянения, от медосвидетельствования она отказалась.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Комендантском проспекте с участием несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 24 октября, около 21:30 у дома №27к1 по Комендантскому проспекту 28-летняя девушка с признаками сильного алкогольного опьянения за рулем Mercedes-Benz сбила 17-летнюю в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая в состоянии средней степени была тяжести госпитализирована в медицинское учреждение.

В отношении девушки, которая находилась за рулем, был составлен протокол об административном правонарушении. По факту данного ДТП проводится проверка.

Ранее в Комарово 64-летний водитель погиб после столкновения с деревом.

Фото: Piter.tv