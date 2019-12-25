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Петербурженка на Mercedes-Benz сбила 17-летнюю на пешеходном переходе на Комендантском проспекте
Сегодня, 9:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка на Mercedes-Benz сбила 17-летнюю на пешеходном переходе на Комендантском проспекте

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У автоледи были признаки сильного алкогольного опьянения, от медосвидетельствования она отказалась.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Комендантском проспекте с участием несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 24 октября, около 21:30 у дома №27к1 по Комендантскому проспекту 28-летняя девушка с признаками сильного алкогольного опьянения за рулем Mercedes-Benz сбила 17-летнюю в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая в состоянии средней степени была тяжести госпитализирована в медицинское учреждение.

В отношении девушки, которая находилась за рулем,  был составлен протокол об административном правонарушении. По факту данного ДТП проводится проверка.

Ранее в Комарово 64-летний водитель погиб после столкновения с деревом.

Фото: Piter.tv

Теги: комендантский проспект, сбили человека
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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