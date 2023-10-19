На Большом Сампсониевском 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

В Выборгском районе Петербурга 12 июня произошло ДТП с подростком. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля "Киа" на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась в 01:45. За рулем находился 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Управляя автомобилем, вне зоны пешеходного перехода он совершил наезд на 17-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что женщина за рулем электромобиля сбила юношу на самокате в Петергофе.

Фото: Piter.tv