На Большом Сампсониевском 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В Выборгском районе Петербурга 12 июня произошло ДТП с подростком. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля "Киа" на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария случилась в 01:45. За рулем находился 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Управляя автомобилем, вне зоны пешеходного перехода он совершил наезд на 17-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.
В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что женщина за рулем электромобиля сбила юношу на самокате в Петергофе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все