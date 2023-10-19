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На Большом Сампсониевском 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки
Сегодня, 9:57
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На Большом Сампсониевском 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки

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В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

В Выборгском районе Петербурга 12 июня произошло ДТП с подростком. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля "Киа" на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Авария случилась в 01:45. За рулем находился 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Управляя автомобилем, вне зоны пешеходного перехода  он совершил наезд на 17-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что женщина за рулем электромобиля сбила юношу на самокате в Петергофе.

Фото: Piter.tv

 

Теги: велосипедист, мвд, подросток попал в дтп, проверка, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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