Полиция проводит обыски в автошколах Петербурга по делу о взятках

За 65 до 160 тысяч рублей петербуржцы без экзаменов получали водительские удостоверения.

В Петербурге полиция вскрыла коррупционную схему в сфере приема экзаменов на водительские права. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили пять петербургских автошкол, в которых за взятку в размере от 65 до 160 тысяч рублей граждане без обучения могли успешно сдать экзамены в МРЭО ГИБДД. Сотрудники безопасности установили два областных МРЭО, в которых таким "коммерческим экстерном" сдавались экзамены. Данная схема действовала на протяжении нескольких лет.

Возбуждены несколько уголовных дел по статье 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). С утра 8 февраля в рамках уголовных дел проводятся масштабные обыски.

Также в феврале в Петербурге и Ленобласти ГИБДД будет ловить пьяных водителей. За пьяное вождение можно получить штраф 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на 1,5-2 года. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

Фото: Piter.tv