В феврале в Петербурге и Ленобласти ГИБДД будет ловить пьяных водителей

Рейды будут проходить на выходных.

В феврале 2023 года Госавтоинспекция в Петербурге и Ленобласти проведет несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Рейды будут проводиться в ночь с 10 на 11 февраля, с 11 на 12 февраля, с 12 на 13 февраля, с 22 на 23 февраля, с 23 на 24 февраля, с 24 на 25 февраля, с 25 на 26 февраля и с 26 на 27 февраля.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, статьёй 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

Ранее в Петербурге пьяный водитель пытался ударить инспектора ДПС и порвал ему форму.

Фото: Piter.tv