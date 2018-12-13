Журналисты проверяют вещи Максима Резника на следы от наркотиков

Ситуация обострилась после видео, на котором Резник якобы употребляет наркотики.

Жена депутата петербургского ЗакСа Максима Резника продала журналистам кожаную куртку мужа. Сейчас предмет верхней одежды направлен на экспертизу. Напомним, что парламентария подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Отметим, что сам мужчина отказывается комментировать ситуацию. Журналисты пытались получить объяснения от резника, но тот бросил трубку. Немногим ранее депутата видели на первомайском шествии. Он дебоширил. Очевидцы рассказали, что оппозиционный деятель вел себя странно, как будто находился под действием алкоголя или наркотиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что В СМИ обсуждают видео, на котором депутат Резник якобы "забивает косяк".

Фото: Piter.tv