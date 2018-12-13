В СМИ обсуждают видео, на котором депутат Резник якобы "забивает косяк"

В СМИ появились видеоролики, на которых мужчина похожий на депутата Резника якобы курит на балконе запрещенные вещества.

После задержания парламентария Максима Резника на шествии в честь 1 мая, депутат Виталий Милонов предложил члену Законодательного Собрания пройти тест на наркотики. Этому предшествовала информация о том, что Резник вышел на демонстрацию, якобы, под действием наркотических средств и спровоцировал свое задержание.

Предполагаемые соседи парламентария прислали в издание "Невские Новости" ряд видеороликов, на которых мужчина похожий на депутата Резника якобы курит на балконе запрещенные вещества. В частности, по неподтвержденным данным, которые публикуют "Невские новости", парламентарий употреблял марихуану и гашиш минимум четыре раза. Два полученных ими ролика датированы 4 и 11 марта.

Издание предположило, что соседям надоело смотреть на поведение Резника, и они решили снять его на камеру. Свою вину парламентарий полностью отрицает.

Петербургский политик попал в скандал после своего задержания на шествии "объединенной демократической колонны". Депутата отпустили после беседы с сотрудниками полиции, однако после анонимного звонка, всплыла версия с наркотиками. Пока никакой официально подтверждённой информации о наркотической зависимости депутата нет. Сам Резник никак не прокомментировал требование петербургских властей пройти экспертизу.

Видео: "Невские Новости"