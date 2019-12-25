Полиция проверяет организаторов несогласованного строительства на бульваре Менделеева в Мурино

Строительные работы на участке бульвара Менделеева в Мурино начались в ночь с 10 на 11 августа.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, после обращения главы администрации Мурино Алексея Белова, привлек полицию для выяснения обстоятельств организации несогласованных строительных работ на бульваре Менделеева в Мурино. В данный момент на месте производится проверка документов.

Жители Мурино обратили внимание на несанкционированные работы еще до обращения Белова: на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4068, находящемся в собственности "Рента Инвест", где любое строительство запрещено решением совета депутатов № 124 от 23 декабря 2020 года, в ночь с 10 на 11 августа выставили строительный вагончик.

Далее, как отметили жители Мурино, Рента привезла частную охрану на участок для защиты начавшегося строительства. Местные жители обратили внимание на то, что охраны было даже больше, чем работников, приступивших к разбору плитки.

После массового обращения во все органы местной администрации на ситуацию обратил внимание глава администрации Муринское городское поселение Алексей Белов. Чиновник выехал на место, чтобы разобраться в происходящем. Вскоре строительство было приостановлено до дальнейших разбирательств. К этому моменту муринцы уже планировали в соцсетях народный стихийный сбор.

Ранее жители Мурино направили обращение в Минстрой по поводу отсутствия социальной инфраструктуры.

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино